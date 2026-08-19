Венеційський кінофестиваль відповів Україні на заклик виключити "Дау" з конкурсу

Організатори заявили, що стрічка "Дау" німецького виробництва за участі співпродюсерів із Франції та Швеції.

Венеційська бієнале відреагувала на заяви Міністерства культури України та МЗС щодо участі фільму "Дау" режисера Іллі Хржановського у конкурсній програмі 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Про це повідомляє ANSA.

У заяві від 18 серпня організатори фестивалю заявили, що хочуть спростувати, за їхнім визначенням, "хибні твердження" щодо стрічки та її авторів. У Венеції наголосили, що "Дау" не є російським фільмом, а Хржановський не має російського громадянства.

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За даними організаторів, стрічка є німецьким виробництвом за участі співпродюсерів із Франції та Швеції. Серед інституцій, які фінансували проєкт, називають Arte, WDR, Шведський інститут кінематографії та нідерландський Фонд Губерта Балса.

Венеційська бієнале також зазначила, що Хржановський відмовився від російського громадянства та має громадянство Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю.

Організатори фестивалю заявили, що режисер відкрито виступає проти російської агресії проти України. За їхніми словами, російська влада внесла Хржановського до реєстру "іноземних агентів" та звинувачувала його у діяльності проти держави.

Окремо у Венеційському кінофестивалі згадали організацію XY, яку Хржановський заснував у 2023 році разом із журналістом Михайлом Зигарем. Її позиціонують як некомерційну ініціативу, що протидіє російській пропаганді та підтримує незалежні культурні проєкти. У 2024 році Генеральна прокуратура Росії визнала XY "небажаною організацією".

Сам "Дау" організатори фестивалю характеризують як твір, задуманий як критика тоталітарних систем та їхнього втручання у життя людини.

Водночас Венеційська бієнале заперечила зв'язок конкурсного фільму з російським бізнесменом Сергієм Адоньєвим. За заявою організаторів, він був пов'язаний із масштабним проєктом «Дау», але припинив співпрацю ще у 2019 році – до створення стрічки, яку покажуть у Венеції.

"Венеційська бієнале повторює, що ніколи не виключатиме учасників зі своїх заходів через їхнє географічне походження чи національність", – заявили організатори.

Напередодні Міністерство культури України та МЗС назвали участь "Дау" у фестивалі "надзвичайно тривожним сигналом".

Українська сторона наголосила на неприпустимості надання престижної міжнародної культурної платформи проєкту, який, на думку українських відомств, пов'язаний із Росією та її мережами впливу. МЗС закликало організаторів виключити фільм із конкурсної програми.

"Дау" присвячений фізику Леву Ландау. Раніше фільм розкритикували за сцени психологічного та фізичного насильства. Проєкт є міжнародною копродукцією Франції, Німеччини та Швеції, а на кінофестивалі фільм представлятиме Німеччина.