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На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм «Black Sunflowers» про життя української молоді на тлі війни

Виконавчим продюсером стрічки став Шон Пенн.

CultHub
На кінофестивалі в Торонто покажуть фільм «Black Sunflowers» про життя української молоді на тлі війни
Стрічка розповідає про дорослішання під час війни
Фото: Кадр з фільму

На 51-му Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF) відбудеться світова премʼєра документального фільму «Black Sunflowers» (Чорні соняшники) про українську молодь американського режисера Джеймса Маркуса Хейні, виконавчим продюсером якого став Шон Пенн, пише The Hollywood Reporter.

«Black Sunflowers» – повнометражна стрічка про дорослішання української молоді, яка переміщюється між підпільними рейвами та автомобільними перегонами та жорстоким фронтом.

У кадрах молоді українці стикаються з трагедією та військовим обов’язком на передовій. Вони намагаються відволіктися на танцполах концертів, у стосунках чи в місцевому барі. Хейні разом з українською знімальною групою зафіксував водія військової вантажівки, яка мчить міськими вулицями додому; молодого військового з ампутацією, який попри протез, відчуває свободу на танцполі енергійного рейву; фотографку, яка переходить від знімання природи до воєнної фотографії серед руїн; та жінку, яка навчається стріляти з гвинтівки.

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Сам Хейні, згадуючи свій перший візит в Україну, відзначив здивування тим, як живуть українці в умовах війни.

«Я був здивований, коли побачив наскільки нормальне життя продовжується попри війну. Я не міг позбутися думки, що основні ЗМІ пропускають половину історії», – йдеться в заяві Хейні на сайті TIFF.

Копродюсери фільму – українці Володимир Яценко, Анна Яценко (ForeFilm) та Євгеній Здоровило.

Нагадаємо, цьогоріч на TIFF також покажуть українсько-нідерландський фільм «По батькові» Марії Пономарьової у програмі TIFF Short Cuts та канадсько-українську стрічку «The Betrayers» (Зрадники) Девіда Безмозгіса у програмі Centerpiece.

Фестиваль триватиме з з 10 до 20 вересня.

Про Шона Пенна:

Про Джеймса Маркуса Хейні:

  • американський режисер та фотограф;
  • режисер документальних стрічок «No Cameras Allowed» (Камери заборонені, 2014), «Austin to Boston» (З Остіна в Бостон, 2014);
  • співпрацював з рок-гуртом Coldplay та співаком Елтоном Джоном.

Про Toronto International Film Festival:

  • щорічний провідний кінофестиваль Північної Америки, який з 1976-го року проводили під назвою «Фестиваль Фестивалів», у 1995-му був перейменований на TIFF;
  • у 2024-му році у межах програми TIFF Discovery відбулась премʼєра стрічки «Ти – космос» Павла Острікова;
  • у 2024 році фестиваль показав російський пропагандистський фільм «Росіяни на війні» Анастасії Трофімової, згодом організатори TIFF призупинили покази, але зазначили, що прагнуть відновити їх, коли «це буде безпечно»;
  • у 2025-му році фільм «До перемоги!» українського режисера Валентина Васяновича здобув головний приз у конкурсній програмі фестивалю Platform.

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