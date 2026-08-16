Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
На Київщині у 7 населених пунктах зберігається погіршена якість повітря через підвищений рівень пилу
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
ГоловнаКультура

З музею на Сицилії викрали чотири цінні картини епохи Відродження

Попередня версія правоохоронців – картини викрали на замовлення для чорного ринку артдилерів.

З музею на Сицилії викрали чотири цінні картини епохи Відродження
Вівтар Святого Григорія Антонелло да Мессіни
Фото: thearkofgrace.com

З музею на Сицилії викрали чотири картини епохи Відродження “надзвичайної цінності”.

Про це повідомив міністр культури Італії Алессандро Джулі, пише BBC.

З музею Мессіни в ніч проти неділі викрали чотири картини художника Антонелло да Мессіни, що підтвердив міністр культури Італії Алессандро Джулі. Зловмисники забрали три фрагменти вівтаря Святого Григорія та двосторонню ікону із зображенням Мадонни з немовлям і Христа. 

Реклама

Поліція зараз з'ясовує, як злодії змогли проникнути до музею, чому не спрацювала сигналізація і хто міг бути відповідальним. Наразі є версія, що картини викрали на замовлення для чорного ринку артдилерів.

Видання пише, що двосторонню ікону з Мадонною та Христом витягли безпосередньо із захисної вітрини. Усі викрадені роботи написані на дерев'яних дошках, тому нападники не змогли згорнути їх у рулон.

Антонелло да Мессіна був художником XV століття, який народився та виріс на Сицилії, а згодом став одним із майстрів раннього Відродження.

Цей інцидент є останнім у серії пограбувань музеїв у всій Європі. Крадіжка сталася лише через кілька днів після того, як італійський спеціалізований підрозділ з боротьби зі злочинами, пов'язаними з мистецтвом, оголосив про виявлення трьох творів мистецтва, викрадених з музею поблизу Парми на початку цього року. Картини Сезанна, Ренуара та Матісса мали загальну вартість 9 мільйонів євро і були викрадені бандою за лічені хвилини.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies