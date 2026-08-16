З музею на Сицилії викрали чотири цінні картини епохи Відродження

З музею на Сицилії викрали чотири картини епохи Відродження “надзвичайної цінності”.

Про це повідомив міністр культури Італії Алессандро Джулі, пише BBC.

З музею Мессіни в ніч проти неділі викрали чотири картини художника Антонелло да Мессіни, що підтвердив міністр культури Італії Алессандро Джулі. Зловмисники забрали три фрагменти вівтаря Святого Григорія та двосторонню ікону із зображенням Мадонни з немовлям і Христа.

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Поліція зараз з'ясовує, як злодії змогли проникнути до музею, чому не спрацювала сигналізація і хто міг бути відповідальним. Наразі є версія, що картини викрали на замовлення для чорного ринку артдилерів.

Видання пише, що двосторонню ікону з Мадонною та Христом витягли безпосередньо із захисної вітрини. Усі викрадені роботи написані на дерев'яних дошках, тому нападники не змогли згорнути їх у рулон.

Антонелло да Мессіна був художником XV століття, який народився та виріс на Сицилії, а згодом став одним із майстрів раннього Відродження.

Цей інцидент є останнім у серії пограбувань музеїв у всій Європі. Крадіжка сталася лише через кілька днів після того, як італійський спеціалізований підрозділ з боротьби зі злочинами, пов'язаними з мистецтвом, оголосив про виявлення трьох творів мистецтва, викрадених з музею поблизу Парми на початку цього року. Картини Сезанна, Ренуара та Матісса мали загальну вартість 9 мільйонів євро і були викрадені бандою за лічені хвилини.