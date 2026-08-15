Зараз фахівці працюють над документацією і внесенням необхідних змін до законодавства.

Архітектурний конкурс проєктів пам’ятника гетьману Івану Мазепі в столиці має відбутися до кінця цього року.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, передає «Інтерфакс Україна».

За його словами, зараз фахівці працюють над документацією і внесенням необхідних змін до законодавства. Алфьоров підкреслив, що процес встановлення монумента відбуватиметься поетапно і наразі першочерговим завданням є саме проведення конкурсу.