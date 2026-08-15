Архітектурний конкурс проєктів пам’ятника гетьману Івану Мазепі в столиці має відбутися до кінця цього року.
Про це повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, передає «Інтерфакс Україна».
За його словами, зараз фахівці працюють над документацією і внесенням необхідних змін до законодавства. Алфьоров підкреслив, що процес встановлення монумента відбуватиметься поетапно і наразі першочерговим завданням є саме проведення конкурсу.
- Раніше Володимир Зеленський оголосив про плани встановити погруддя гетьмана на території Києво-Печерської лаври.
- Крім того, глава держави ініціював зведення повноцінного пам’ятника Мазепі на бульварі Тараса Шевченка — на місці, де раніше стояв демонтований монумент Леніну.
- Пам'ятник Леніну на активісти повалили у грудні 2013 року під час Революції Гідності. Відтоді місце залишалося порожнім, а навколо його майбутнього точилися дискусії.
- У квітні в КМДА повідомили, що планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, зробивши його безбар’єрним. Також говорили, що на місці пам'ятника облаштують фонтан.