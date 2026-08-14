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Це не означає оголошення евакуації, – КМДА про оновлення даних маломобільних жителів

Влада продовжує уточнювати дані людей, які можуть потребувати допомоги взимку.

Це не означає оголошення евакуації, – КМДА про оновлення даних маломобільних жителів
Кївська міська державна адміністрація
Фото: пресслужба

Соціальні служби Києва актуалізують дані про фактичне місце проживання людей, яким у разі надзвичайної ситуації може знадобитися допомога. Йдеться про одиноких літніх людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю.

Як повідомила у Facebook заступниця голови КМДА Марина Хонда, це частина планової підготовки міста до зими.

Актуальні дані допоможуть службам швидше зв’язатися з людиною, визначити її потреби та за необхідності організувати допомогу або тимчасове переміщення. У КМДА зазначили, що частина людей фактично проживає не за адресою реєстрації. Тому місто перевіряє та оновлює інформацію.

Хонда запевнила, що це не означає оголошення евакуації чи прогнозування надзвичайної ситуації. Повторно звертатися до соцслужб не потрібно тим, хто вже перебуває на соціальному супроводі та надав актуальні дані. Іншим людям із зазначених категорій радять звернутися до управління соціальної та ветеранської політики свого району.

Перелік телефонних номерів можна знайти на сайті КМДА.

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