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У Києві формують списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності тепла

Насамперед йдеться про літніх людей та з інвалідністю.

У Києві формують списки маломобільних мешканців на випадок тривалої відсутності тепла
Влада Києва збирає дані про маломобільних жителів
Фото: "Економічна правда"

У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, яким може знадобитися тимчасове переселення. Це станеться у випадку, якщо взимку довго не буде тепла через російські обстріли.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда в коментарі "Економічній правді".

Насамперед йдеться про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю.

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Таке рішення ухвалили після минулої зими. Тоді міські служби з’ясували, що частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а живуть в іншому.

"Ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги", – пояснила Хонда.

Роботу проводять у всіх районах Києва. Місто встановлює прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з’ясовує, чи мають вони альтернативне житло, куди зможуть переїхати. Паралельно міська влада визначає місця для тимчасового проживання людей. Остаточні переліки таких місць ще формують.

За словами Хонди, різні категорії населення опрацьовують окремо, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо. Вже після затвердження переліків місто повідомить мешканців про доступні варіанти.

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