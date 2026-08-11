Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаКиїв

У Борщагівській громаді під Києвом зафіксували масовий мор риби в трьох водоймах (доповнено)

За уточненою інформацією, під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади.

У Борщагівській громаді під Києвом зафіксували масовий мор риби в трьох водоймах (доповнено)
Тимур Ткаченко
Фото: facebook / Тимур Ткаченко

У Борщагівській громаді зафіксували надзвичайну екологічну ситуацію: вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній водоймі, сьогодні, 11 серпня, ще в двох.

За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько 3 тонн риби. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко. 

«Експерти встановлюють причини події. Одна з ймовірних версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації», – сказав він. 

Реклама

Оновлення. Згодом Ткаченко повідомив, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Остаточну причину загибеоі риби встановлять після проведення досліджень.

Зараз перекачування води припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано.

На місцях організовано підвезення питної води. Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies