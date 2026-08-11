У Борщагівській громаді під Києвом зафіксували масовий мор риби в трьох водоймах (доповнено)

За уточненою інформацією, під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади.

У Борщагівській громаді зафіксували надзвичайну екологічну ситуацію: вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній водоймі, сьогодні, 11 серпня, ще в двох.

За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько 3 тонн риби. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«Експерти встановлюють причини події. Одна з ймовірних версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об’єктів у Києві. Забруднення могло потрапити до водойм області через мережу зливової каналізації», – сказав він.

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Оновлення. Згодом Ткаченко повідомив, що під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачувалися до зливової мережі Києва, яка впадає у водойми Борщагівської громади. Остаточну причину загибеоі риби встановлять після проведення досліджень.

Зараз перекачування води припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано.

На місцях організовано підвезення питної води. Через ризик подальшого поширення забруднення вниз за течією питання також буде розглянуто на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Бучанської РДА.