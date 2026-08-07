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У кожному районі Києва обладнають по 10 опорних шкіл з резервним живленням і теплом

Мешканці району зможуть звертатися туди, щойно вимкнуться електрика і опалення. 

У кожному районі Києва обладнають по 10 опорних шкіл з резервним живленням і теплом
Фото: Зоряна Стельмах

У кожному районі Києва створять по десять опорних шкіл, тобто загалом їх буде 100. Школи обладнають автономним теплом і живленням, повідомив у інтерв'ю LB в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. 

Підготовкою опорних шкіл займаються районні адміністрації. Вони слугуватимуть не лише для навчання, а й будуть місцем обігріву за потреби.

«Щойно аварійно вимикається електрика або опалення, вони відкриті для всіх у районі», – повідомив міський посадовець. 

Він додав, що міські програми з закупівлі резервного живлення охопили 1000 з понад 10 000 багатоквартирних будинків столиці. Цього року на співфінансування програм виділили рекордну суму – близько 500 млн гривень. Пантелеєв підкреслив, що брати участь у співфінансуванні можуть будь-які будинки, зокрема старого фонду. 

«Навпаки, економія на теплі, фінансовий ефект у таких будинках ще більш очевидний. Всім будинковим громадам, які звернулись до нас, десь пішли назустріч, вирішили якісь моменти. І мені здається, що якби до нас звернулися десять тисяч будинків, ми би кинули все і знайшли кошти і можливості, щоб вони зробили заплановане», – сказав Петро Пантелеєв. 

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