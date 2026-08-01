Литва викликає представника РФ через пошкодження посольства російською ракетою в Києві

Унаслідок російської атаки балістичними ракетами на Київ у ніч на 1 серпня було пошкоджено будівлю посольства Литви в Україні. МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі.

Про це повідомили президент Литви Гітанас Науседа та міністр закордонних справ Кястутіс Будріс.

За словами Науседи, одна з російських ракет вибухнула лише за кілька метрів від дипломатичного представництва.

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"Минулої ночі Київ зазнав чергового жорстокого удару російськими балістичними ракетами. Одна з ракет вибухнула всього за кілька кроків від посольства Литви, пошкодивши будівлю, але, на щастя, наші співробітники не постраждали", – зазначив президент Литви.

Він наголосив, що ця атака є ще одним підтвердженням того, що російський терор становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Науседа також закликав союзників посилити військову допомогу Україні, зокрема надати більше сучасних систем протиповітряної оборони.

Своєю чергою глава МЗС Литви Кястутіс Будріс повідомив, що через пошкодження будівлі посольства російського представника викличуть до Міністерства закордонних справ Литви.

During last night’s russian attacks on Kyiv, Lithuania’s Embassy was also damaged. Missiles struck just meters from the Embassy. Fortunately, our staff did not suffer. Today, Lithuanian MFA will summon the russia’s representative in Vilnius.



Russia’s campaign of terror against… pic.twitter.com/D8Kww8a1dG — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 1, 2026

За його словами, Литва розцінює цей удар як черговий прояв російської терористичної кампанії проти України, яка, за словами міністра, не демонструє жодних ознак готовності до миру чи припинення агресії.

На пошкодження дипустанови також відреагував очільник МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що російська агресія грубо порушує міжнародне право та становить загрозу для дипломатичних представництв.

"Російський терор не щадить нікого і не поважає жодних міжнародних норм, включно з Віденською конвенцією. Його можна зупинити лише силою та достатніми можливостями протиповітряної оборони", – заявив Сибіга.

Очільник українського МЗС висловив солідарність із Литвою, міністром закордонних справ Кястутісом Будрісом, послом Литви в Україні Інгою Толочкене та всім колективом Міністерства закордонних справ Литви.

"Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу. Ми дякуємо нашим литовським союзникам за їхню мужність і за те, що вони з нами в найважчі часи", – підкреслив Андрій Сибіга.