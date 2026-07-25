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Біля ресторану в Дніпровському районі Києва знайшли гранати

На перилах сходів, що ведуть до ресторану, хтось залишив куртку з небезпечними знахідками.

Біля ресторану в Дніпровському районі Києва знайшли гранати
граната, фото ілюстративне
Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці вилучили боєприпаси, які виявили біля одного із закладів харчування у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила поліція Києва.

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до поліції в суботу  близько 13:00. На перилах сходів, що ведуть до ресторану, хтось залишив куртку. Всередині неї виявили два корпуси гранат і запал.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події, а також встановлюють походження боєприпасів і особу, яка їх залишила. 

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