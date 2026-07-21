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Тимчасовим в.о. голови Київської міської військової адміністрації став Андрій Ткачов. Він був першим заступником начальника КМВА.

Ткачов 16 липня підписав розпорядження про тимчасове виконання ним обов'язків начальника адміністрації. Документ опубліковано на сайті міської влади.

Контроль за виконанням розпорядження залишив за собою.

Андрій Ткачов раніше працював у Державній службі з безпеки на транспорті. Очолював там Департамент державного контролю. В 2015-2021 роках займався реформою поліції. В 2022 році добровільно долучився до Сил оборони.