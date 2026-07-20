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В Міносвіти розповіли про масштаби знищених підручників внаслідок ворожої атаки на столицю

Знищено майже 250 тисяч примірників книг, частина з яких - навчальні. Ще 350 тисяч примірників пошкоджено.

В Міносвіти розповіли про масштаби знищених підручників внаслідок ворожої атаки на столицю
Фото: Друкарня "Конві"

Внаслідок російського ракетного удару по столиці в ніч на 19 липня було пошкоджено друкарню «Конві». Знищені та пошкоджено та тисячі примірників книг, зокрема навчальних.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

У відомстві зазначили, що знищено майже 250 тисяч примірників книг, частина з яких — навчальна література. Ще приблизно 350 тисяч примірників було пошкоджено. Міносвіти спільно з видавцями уточнює масштаби втрат.

"Після завершення оцінювання збитків МОН спільно з Інститутом модернізації змісту освіти визначить обсяг навчальної літератури, який потрібно відновити, та зробить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки російського удару й вчасно забезпечити заклади освіти підручниками", - йдеться в повідомленні.

В Міністерстві додали, що цього року для учнів і учениць 9 класів передбачено друк приблизно 8 мільйонів примірників навчальної літератури. 

"росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську освітню інфраструктуру, намагаючись позбавити дітей можливості навчатися. Попри руйнування, українська система освіти продовжує працювати, щоб жодна дитина не залишилася без навчальних матеріалів через дії ворога", - заявили в Міносвіти.

  • Уночі 19 липня Росія вчергове атакувала Київ ракетами. Атака тривала близько двох годин. Знищений склад видавництва «Книголав». Втрачені майже 250 тисяч книг.
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