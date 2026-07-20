Сили оборони уразили три ворожі танкери, залізничний міст, ППО та логістику окупантів

Уражено ворожі ЗРК «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», радіолокаційні станції «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М».

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Сили оборони України уразили три танкери, залізничний міст, шість засобів ППО та радіолокаційної розвідки, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 20 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника", – ідеться у повідомленні.

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Уражено три танкери в акваторії Чорного моря. Ворог використовував судна для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації.

Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

Уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», радіолокаційні станції «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М», що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумівки Бєлгородської області рф та Вільного Поля Донецької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Багатиря та Новоукраїнки Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – додають у Генштабі.