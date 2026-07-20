Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили три ворожі танкери, залізничний міст, ППО та логістику окупантів

Уражено ворожі ЗРК «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», радіолокаційні станції «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М».

Сили оборони уразили три ворожі танкери, залізничний міст, ППО та логістику окупантів
Сили оборони уразили три ворожі танкери, залізничний міст, ППО росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили три танкери, залізничний міст, шість засобів ППО та радіолокаційної розвідки, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 20 липня 2026 року  в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Уражено три танкери в акваторії Чорного моря. Ворог використовував судна для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації.

Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

Уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», радіолокаційні станції «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М», що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумівки Бєлгородської області рф та Вільного Поля Донецької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Багатиря та Новоукраїнки Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – додають у Генштабі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies