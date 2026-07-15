Від сьогодні в комунальному транспорті Києва діятимуть нові тарифи

Разова поїздка коштуватиме 30 гривень, заощадити можна, якщо придбати від 10 до 50 квитків на транспортну карту.

З 15 липня в комунальному транспорті Києва здорожчав проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка в метро, трамваї, тролейбусі, автобусі і фунікулері коштуватиме 30 гривень замість 8. Поїздки, придбані раніше за старим тарифом, діятимуть до 15 вересня, після чого кошти за них повернуться на Гаманець транспортної карти, повідомив сервіс «Київ Цифровий».

Якщо на карті залишалися 10 поїздок вартістю 6,5 грн за кожну, то на Гаманець перерахують 65 гривень. Для користування Гаманцем потрібен додаток «Київ Цифровий».

Як зміниться вартість поїздок

Придбання більшої кількості поїздок дозволить заощадити. Максимальна кількість – 50 поїздок за раз. Кожна з них коштуватиме по 25 гривень, загальна сума економії – 250 грн.

При купівлі 40-49 поїздок кожна обійдеться в 25,5 грн. 30-39 – 26,6 грн. Від 20 до 29 поїздок коштуватимуть 26.8 грн, від 10 до 19 – 28,9 грн, 1-9 – 30 гривень.

Фото: Київ Цифровий Вартість проїзду в громадському транспорті Києва

Проїзні

Купівля проїзних на місяць може зекономити до 600 грн. Проїзний на 48 поїздок коштуватиме 1088 гривень, на 62 – 1463 грн, на 92 – 2156, на 124 – 1444 гривні, безлімітний – 1828 гривень. Студенти матимуть знижку в 50 %, учні – в 75% з 1 липня до 31 серпня, а під час навчального року їздитимуть безкоштовно.

Про намір вперше з 2018 року переглянути тарифи на громадський комунальний транспорт міська влада повідомила ще восени. В КМДА розповіли, що здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів та логістики змушують міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованої.