Завтра в центрі Києва перекриють рух через візит іноземних делегацій

На деяких вулицях 15 липня відбудуться урочисті заходи до Дня Української Державності.

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Через проведення державних заходів 14–15 липня частково обмежено рух і паркування транспорту в Печерському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.

Про це повідомили на сайті КМДА.

Як зазначили в Управлінні державної охорони України, у зв’язку із проведенням 15 липня урочистих заходів до Дня Української Державності на деяких ділянках вулиць від сьогодні обмежено рух і паркування транспорту.

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Зокрема, заборонено рух транспорту, окрім громадського:

з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня – на вул. Ігорівській від вул. Петра Сагайдачного до вул. Набережно-Хрещатицької;

з 5:00 до 13:00 15 липня –

- вул. Великою Житомирською від вул. Володимирської до вул. Михайлівської;

- вул. Михайлівською від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;

- вул. Трьохсвятительською;

- Володимирським проїздом;

- вул. Малою Житомирською від пров. Михайлівського до Володимирського проїзду;

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- вул. Алли Тарасової від пров. Михайлівського до Володимирського проїзду;

з 5:00 до 21:00 15 липня – на вул. Вокзальній від Вокзальної площі до вул. Павла Скоропадського;

із 18:00 до 20:00 15 липня –

- на вул. Цитадельній від вул. Лейпцизької до вул. Івана Мазепи;

- на вул. Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вул. Добровольчих батальйонів.

Заборонено паркування транспортних засобів:

з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня – на вул. Вокзальній від Вокзальної площі до вул. Павла Скоропадського;

з 6:00 до 20:00 15 липня – на вул. Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вул. Добровольчих батальйонів.

Окрім цього, в центрі міста 15 липня змінять маршрути тролейбуси №№ 6, 16, 18.