Завтра в центрі Києва перекриють рух через візит іноземних делегацій

Через проведення державних заходів 14–15 липня частково обмежено рух і паркування транспорту в Печерському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.
Про це повідомили на сайті КМДА.
Як зазначили в Управлінні державної охорони України, у зв’язку із проведенням 15 липня урочистих заходів до Дня Української Державності на деяких ділянках вулиць від сьогодні обмежено рух і паркування транспорту.
Зокрема, заборонено рух транспорту, окрім громадського:
з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня – на вул. Ігорівській від вул. Петра Сагайдачного до вул. Набережно-Хрещатицької;
з 5:00 до 13:00 15 липня –
- вул. Великою Житомирською від вул. Володимирської до вул. Михайлівської;
- вул. Михайлівською від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;
- вул. Трьохсвятительською;
- Володимирським проїздом;
- вул. Малою Житомирською від пров. Михайлівського до Володимирського проїзду;
- вул. Алли Тарасової від пров. Михайлівського до Володимирського проїзду;
з 5:00 до 21:00 15 липня – на вул. Вокзальній від Вокзальної площі до вул. Павла Скоропадського;
із 18:00 до 20:00 15 липня –
- на вул. Цитадельній від вул. Лейпцизької до вул. Івана Мазепи;
- на вул. Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вул. Добровольчих батальйонів.
Заборонено паркування транспортних засобів:
з 18:00 14 липня до 21:00 15 липня – на вул. Вокзальній від Вокзальної площі до вул. Павла Скоропадського;
з 6:00 до 20:00 15 липня – на вул. Івана Мазепи від алеї Героїв Крут до вул. Добровольчих батальйонів.
Окрім цього, в центрі міста 15 липня змінять маршрути тролейбуси №№ 6, 16, 18.