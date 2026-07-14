У Києві другий тиждень рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на озері Кирилівське.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Орієнтовна товщина плівки забруднювальної речовини - від 1 до 3 мм.
На місці проведення робіт встановлено 480 метрів сорбувальних бонових загороджень, а також 550 метрів бонових загороджень постійної плавучості. З поверхні водойми вже зібрано 314 кубометрів забруднювальної речовини.
Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків забруднення і стабілізації екологічної ситуації.