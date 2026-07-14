Орієнтовна товщина плівки забруднювальної речовини - від 1 до 3 мм.

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У Києві другий тиждень рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу на озері Кирилівське.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Орієнтовна товщина плівки забруднювальної речовини - від 1 до 3 мм.

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На місці проведення робіт встановлено 480 метрів сорбувальних бонових загороджень, а також 550 метрів бонових загороджень постійної плавучості. З поверхні водойми вже зібрано 314 кубометрів забруднювальної речовини.

Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків забруднення і стабілізації екологічної ситуації.

Фото: ДСНС Озеро Кирилівське

Фото: ДСНС Озеро Кирилівське