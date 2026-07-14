​Суд відправив за ґрати начальника тилу навчального полку за розкрадання продуктів для військових

Начальник тилу навчального полку отримав 10 років ув’язнення за розкрадання продовольчих запасів своєї військової частини.

Про це повідомила Служба безпеки.

Посадовця затримали у травні 2025 року. Окрім тюремного терміну, засудженого позбавили військового звання майор.

Слідчі задокументували 59 епізодів викрадення продукції з продовольчих складів режимного об’єкта на загальну суму майже пів мільйона гривень. Посадовець приховано завантажував продукти у власний автомобіль і вивозив їх за межі військової частини. До злочинної схеми він залучив свою підлеглу — очільницю їдальні, яка вже отримала підозру і зараз очікує на вирок суду.

Частину вкраденого майна начальник тилу постачав до місцевих магазинів і кафе для продажу, після чого ділив прибутки з власниками цих закладів. Іншу частину товарів він залишав собі або продавав знайомим. Під час обшуків у помешканні посадовця виявили отримані гроші й оптові партії продуктів. Суд визнав чоловіка винним у викраденні та привласненні військового майна в умовах воєнного стану.