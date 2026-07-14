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​Суд відправив за ґрати начальника тилу навчального полку за розкрадання продуктів для військових

Задокументували 59 епізодів викрадення продукції.

​Суд відправив за ґрати начальника тилу навчального полку за розкрадання продуктів для військових
пайки, фото ілюстративне
Фото: надане ДОТ

Начальник тилу навчального полку отримав 10 років ув’язнення за розкрадання продовольчих запасів своєї військової частини. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Посадовця затримали у травні 2025 року. Окрім тюремного терміну, засудженого позбавили військового звання майор.

Слідчі задокументували 59 епізодів викрадення продукції з продовольчих складів режимного об’єкта на загальну суму майже пів мільйона гривень. Посадовець приховано завантажував продукти у власний автомобіль і вивозив їх за межі військової частини. До злочинної схеми він залучив свою підлеглу — очільницю їдальні, яка вже отримала підозру і зараз очікує на вирок суду.

Частину вкраденого майна начальник тилу постачав до місцевих магазинів і кафе для продажу, після чого ділив прибутки з власниками цих закладів. Іншу частину товарів він залишав собі або продавав знайомим. Під час обшуків у помешканні посадовця виявили отримані гроші й оптові партії продуктів. Суд визнав чоловіка винним у викраденні та привласненні військового майна в умовах воєнного стану.

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