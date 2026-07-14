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Делегація Святого Престолу розпочала візит до України з відвідування полонених військових російської армії

Представники Координаційного штабу під час спілкування окремо підняли проблему хижацького рекрутингу, який РФ та її представники проводять в усьому світі, зокрема на африканському континенті.

Делегація Святого Престолу розпочала візит до України з відвідування полонених військових російської армії
Кардинал Маттео Дзуппі з полоненими військовими російської армії
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Делегація Святого Престолу на чолі з кардиналом Маттео Дзуппі розпочала візит до України з відвідування табору для утримання полонених військових російської армії, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Делегацію зустріли та провели оглядову екскурсію табором для тримання полонених представники Координаційного штабу. 

Кардинал Маттео Дзуппі ознайомився з умовами, які згідно з Третьою Женевською конвенцією Україна як європейська держава забезпечує для полонених, які мають різне громадянство. 

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За словами представників Координаційного штабу, ці умови є необхідними для утримання та збереження здоров'я обмінного фонду, адже кожне життя полоненого російської армії -- це в майбутьному врятоване життя українського воїна, який перебуває в жорстокій російській неволі.

"Папа Лев XIV передав, що він молиться за мир, і щоби всі полонені якнайшвидше повернулися додому", -- заявив кардинал Маттео Дзуппі під час візиту.

Станом на зараз Україна змогла врятувати з російської неволі вже 9613 громадян. Також регулярно відбуваються репатріації тіл загиблих.

Як зазначив Коордштаб, Україна потребує візитів представників міжнародних структур та духовенства також до місць утримання українських військових та цивільних у країні-агресорці та на тимчасово окупованих територіях.   

Наприкінці свого візиту кардинал Маттео Дзуппі помолився за якнайшвидше повернення додому всіх бранців війни та її завершення.

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