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Уряд розширив виплати для захисників після російського полону

Йдеться про виплати розміром 50 тисяч гривень. 

Уряд розширив виплати для захисників після російського полону
Фото: Зоряна Стельмах

Уряд розширив можливість отримувати виплати 50 тис. грн на місяць для військовослужбовців, які після звільнення з російського полону потребують тривалого стаціонарного лікування.

Про це у телеграмі написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, виплату зможуть отримати також і поліцейські та представники служби цивільного захисту, які перебували в російському полоні.

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Це захисники і захисниці, які потребують стаціонарного лікування більш ніж 30 днів через захворювання, поранення, контузію чи каліцтво.

Зеленський у червні повідомив про зростання розміру виплат в армії. Тоді йшлося про мінімум 30 тисяч грн в тилу і в середньому 300 тисяч – на першій лінії фронту. 

Згодом міністерство оборони України пояснило порядок нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовцям.

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