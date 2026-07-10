У частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду

Активне енергоспоживання варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00.

Унаслідок обстрілів та негоди станом на ранок 10 липня у частині регіонів є знеструмлення. Українців просять економити електроенергію увечері.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих ударів на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи і енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів. Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють.

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Споживання електроенергії знижується, і сьогодні, 10 липня, станом на 09:30, воно було на 1,3% нижчим, ніж в цей час попереднього дня, тобто у четвер. Причина змін – ясна погода у центральних областях України. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 9 липня, добовий максимум споживання був зафіксований ввечері. Він був на 5,5% меншим, ніж максимум у середу, 8 липня. Причина – зниження температури повітря у частині регіонів України, що зменшує необхідність у використанні кондиціонерів.

Користування потужними електроприладами просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Також закликають користуватися електроенергією раціонально.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.