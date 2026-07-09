Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Швеція внесла 124,1 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок Швеції перевищив 386 млн євро.

Як розповіла пресслужба Міненерго, завдяки цьому внеску, спрямованого через Шведське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, загальний обсяг внесків до Фонду від моменту його створення перевищив 2 млрд євро.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,94 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

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Новий внесок Швеції є своєчасним, оскільки Фонд зараз знаходиться в розпалі підготовки до зими.

За словами першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля, до надходження внеску від Швеції дефіцит фінансування становив 663 мільйони євро. Завдяки підтримці шведських партнерів він зменшився, проте усе одно залишається значним.

«Сподіваємося, що донори й надалі підтримуватимуть українську енергетику через механізм Фонду підтримки енергетики. Ці внески — важливий інструмент зміцнення енергетичної стійкості України та підготовки до наступного опалювального сезону», – повідомив політик.

Нове фінансування допоможе забезпечити закупівлю критично важливого обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки до опалювального сезону. Попри суттєву підтримку партнерів потреба у фінансуванні Фонду залишається значною, тому Україна розраховує на подальші внески міжнародних донорів.

За погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України було створено Фонд підтримки енергетики України (UESF) для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру. Фонд дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам та міжнародним організаціям, а також корпоративним донорам надавати фінансову підтримку зусиллям українського енергетичного сектору, спрямованим на усунення цих збитків та забезпечення безперебійного функціонування.

Внески до Фонду використовуються для фінансування найнагальніших потреб українських енергетичних компаній, таких як обладнання, запасні частини та інші технічні засоби, а також паливо та послуги, необхідні для відновлення інфраструктури та забезпечення енерго- та теплопостачання в Україні.