Понад 274 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів за перше півріччя

Найбільшим джерелом наповнення є податок на доходи фізичних осіб.

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За перше півріччя 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 274,3 млрд грн. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Це на 16 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Торік ця сума становила 236,5 млрд грн.

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Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є:

- податок на доходи фізичних осіб – 166,2 млрд грн (+ 20,5 %);

- єдиний податок – 42,1 млрд грн (+ 10,8 %);

- податок на майно – 30,2 млрд грн (+ 12,8 %);

- податок на прибуток – 18,4 млрд грн (+ 1,4 %);

- туристичний збір – 174,8 млн грн (+ 22,6 %);

- збір за місця для паркування транспортних засобів – 112,4 млн грн (+ 11,1 %);

- рентна плата за надра загальнодержавного значення – 343,7 млн грн (+ 15 %).