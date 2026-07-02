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Франція витратить на оборону понад 400 мільярдів євро упродовж 4 років

Парламент остаточно погодив новий військовий кошторис.

Франція витратить на оборону понад 400 мільярдів євро упродовж 4 років
Французькі солдати під час тренувань
Фото: EPA/UPG

Французький парламент обома палатами проголосував за новий закон про військове програмування, який визначає пріоритети сфери оборони та її фінансування. 

Як пише Le Monde, до 2030 року на потреби війська і для зміцнення обороноздатності буде витрачено 436 мільярдів євро. За словами міністерки збройних сил Катрін Вотрен, це потрібно у відповідь на повернення до Європи війни високої інтенсивності та зростання гібридних, кібернетичних, космічних та інформаційних загроз.

Виходячи з досвіду війни в Україні та на Близькому Сході, пріоритними витратами для оборони визначено поповнення запасів ракет та снарядів, а також безпілотні технології.

Попри те, що у парламенті закон підтримали навіть представники радикальних лівих та правих, чимало депутатів висловили незгоду із сумою витрат на оборону, вважаючи її замалою. Ймовірно, документ неодноразово переглянуть з фінансової точки зору, адже бюджет потребує щорічного підтвердження. Також на військовий кошторис впливатиме політика нового президента Франції, який буде обраний у 2027 році.

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