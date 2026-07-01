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Європейці заповнять майже всі прогалини, які США залишили в оборонних планах НАТО

Ще залишається проблема стратегічних бомбардувальників.

Європейці заповнять майже всі прогалини, які США залишили в оборонних планах НАТО
військові НАТО
Фото: EPA/UPG

НАТО збирається оголосити на саміті в Анкарі наступного тижня, що його європейські члени заповнили майже всі прогалини, залишені США в оборонних планах Альянсу, передає Reuters.

Головна прогалина, яку НАТО все ще намагається закрити, стосується стратегічних бомбардувальників.

Щодо цієї складової Штати заявили, що нададуть лише один літак замість двох.

  • У червні генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що європейські союзники вже пообіцяли замінити більшу частину військової техніки та озброєння, які США вилучають зі свого пакету допомоги альянсу.
  • У травні Вашингтон повідомив партнерам, що забирає широкий спектр військових спроможностей — зокрема, стратегічні бомбардувальники, винищувачі, дрони, підводні човни та військові кораблі — з резерву сил, які Альянс може задіяти під час війни.
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