Європейці заповнять майже всі прогалини, які США залишили в оборонних планах НАТО

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НАТО збирається оголосити на саміті в Анкарі наступного тижня, що його європейські члени заповнили майже всі прогалини, залишені США в оборонних планах Альянсу, передає Reuters.

Головна прогалина, яку НАТО все ще намагається закрити, стосується стратегічних бомбардувальників.

Щодо цієї складової Штати заявили, що нададуть лише один літак замість двох.