​Німеччина планує розгорнути виробництво американської зброї на своїй території

Берлін потребує спроможностей, яких наразі не має або не може виробляти достатньо швидко.

ФРН прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі США і виробляти американські системи озброєння або їхні компоненти в Німеччині за ліцензією.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Politico.

Європа наразі намагається стати менш залежною від Вашингтона, проте Пісторіус заперечив думку, що такий крок суперечить цій меті. За його словами, прагнення до більшої незалежності в оборонній сфері не означає обмеження лише європейськими системами.

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Цю заяву міністр зробив на спільній пресконференції з канцлером Фрідріхом Мерцом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання уряду Німеччини, присвяченого безпековій політиці. Зустріч відбулася напередодні саміту лідерів НАТО в Анкарі.

Очільник Міноборони Німеччини пояснив, що в умовах стрімкого переозброєння Європи Берлін потребує спроможностей, яких наразі не має або не може виробляти достатньо швидко. Саме тому Німеччина зацікавлена у випуску окремих американських систем або деталей до них, зокрема, у сферах, пов'язаних із програмою винищувачів F-35. За словами Пісторіуса, ці системи знадобляться ФРН протягом наступних 10–15 років, а власні виробничі потужності Німеччини є обмеженими.

Мерц зазначив, що це рішення є частиною ширших зусиль Європи щодо перебалансування Альянсу без розриву трансатлантичних зв'язків. Він підкреслив, що європейці беруть на себе більше відповідальності в НАТО і зменшують односторонню залежність від США, що є правильним кроком для обох сторін.

Рютте підтримав цю ініціативу і закликав оборонну промисловість прискорюватися, розширювати ланцюжки постачання і швидше забезпечувати потреби безпеки. Генсек також наголосив, що на саміті в Анкарі союзники візьмуть на себе довгострокові зобов'язання щодо підтримки Києва, і застеріг від уникнення ролі США, оскільки Вашингтон залишається незамінним у питанні захисту України.