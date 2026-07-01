BBC: досі не відомі подробиці інциденту з літаком, який врізався у найвищий хмарочос Пекіна

Унаслідок загинув пілот. Експерти припускають, що причиною інциденту могла бути помилка пілота, механічна несправність або ж навмисні дії.

Подробиці інциденту з невеликим літаком, який чотири дні тому врізався в найвищий хмарочос Пекіна, досі невідомі. Унаслідок загинув пілот – єдина людина на борту – та поранення отримали 13 осіб, пише BBC.

Єдиною офіційною заявою влади є звіт обсягом у 60 слів, у якому викладено основні факти і який опублікований у державній газеті Beijing Daily. Інцидент стався лише за кілька кілометрів від Чжуннаньхая, де розташована штаб-квартира Комуністичної партії.

П’ятничне зіткнення залишило пробоїни в стіні 109-поверхового хмарочоса CITIC Tower, які з того часу вже забили дошками. Кадри інциденту були видалені з інтернету.

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Принаймні три авіаційні компанії повідомили BBC, що їм було наказано призупинити польоти малої авіації, але подробиць не повідомили, заявивши, що отримали заборону обговорювати це.

В умовах інформаційного вакууму посилюються спекуляції щодо того, як літаку вдалося проникнути в повітряний простір міста, де діють одні з найсуворіших обмежень у світі.

Авторка інформаційного бюлетеню “Eye on Digital China” Маня Коетсе зазначає, що цього разу цензурний механізм спрацював так швидко та ретельно, можливо тому, що керівництво Пекіна “досі не зовсім впевнене, що сталося”.

“Це дуже незвичайний інцидент”, – підкреслила вона, додаючи, що він ставить під сумнів компетентність уряду та загрожує “важливим партійним наративам”.

Пекін запровадив постійну безпольотну зону площею приблизно 100 квадратних кілометрів над своїм політичним центром, що охоплює площу Тяньаньмень та закритий комплекс Чжуннаньхай, де живуть і працюють найвищі керівники країни.

Пекін також нещодавно посилив правила щодо безпілотників, посилаючись на проблеми безпеки – тепер для ввезення та вивезення зі столиці дрони потрібно реєструвати.

“Той факт, що невеликий літак, значно більший за більшість дронів, зміг пролетіти над більшою частиною міста та наблизитися до Чжуннаньхая, є одночасно політично незручним і серйозним провалом у сфері безпеки”, – каже віцепрезидент з досліджень Чиказької ради з міжнародних справ Реймонд Куо.

За його словами, це могла бути помилка пілота, механічна несправність або ж навмисні дії.