Внутрішня розвідка Німеччини заявила про суттєве зростання кількості людей, які ідентифікують себе як ультраправі активісти. Минулоріч таких нарахували в країні вже 58 700 громадян.

Як пише BBC, лише за рік кількість праворадикалів зросла на 8 тисяч. Так само більше стає у суспільстві представників радикальної лівої ідеології. Розвідка називає це загрозою для національної безпеки та демократичних стандартів Німеччини.

Понад 5 тисяч правих екстремістів вважаються потенційними підбурювачами до насильства. Саме ця група несе найбільший ризик, пов'язаний, серед іншого, і з іноземним впливом. Росія, Іран та Китай, на думку розвідки, завдають найбільше гібридних атак по Німеччині, в тому числі користуючись політичною ситуацією.

Зростання популярності небезпечних ультраправих ідеологій пов'язують зі злетом партії "Альтернатива для Німеччини", яка на виборах до Бундестагу зараз могла б потенційно здобути переконливу перемогу. Офіційно членами партії вже є 70 тисяч німців, а восени політсила може вперше сформувати власний уряд у федеральній землі - їм прогнозують 40% мандатів у парламенті Саксонії-Ангальту.