Він передавав кураторам інформацію про аеродром «Спілве» і умови придбання заздалегідь оплачених SIM-карт.

Міський суд Риги оголосив вирок електрику, якого звинувачували у шпигунстві на користь російської воєнної розвідки.

Чоловіка засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна, а також призначили йому пробаційний нагляд терміном на 1 рік і 8 місяців, передає Delfi.

За матеріалами обвинувачення, засуджений співпрацював із ГРУ добровільно з 2016 по 2025 рік через ідеологічні мотиви. За завданням російської розвідки він незаконно збирав і напряму передавав кураторам інформацію про аеродром «Спілве», умови придбання в Латвії заздалегідь оплачених SIM-карт, відомості про військово-політичні події в країні, дані про надання Латвією допомоги Україні, а також діяльність НАТО та інші актуальні події в оборонній сфері.

Особу, яка безпосередньо керувала шпигунською діяльністю засудженого, вже встановили і щодо неї матеріали виділили в окреме кримінальне провадження.

Зловмисника затримали в ніч на 18 жовтня 2025 року. Протягом слідства та суду він перебував під арештом, який застосували як запобіжний захід.