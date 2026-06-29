З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ запобігла теракту в центрі Києва

Затримали двох підозрюваних.

СБУ запобігла теракту в центрі Києва
Одна із затриманих підозрюваних
Фото: СБУ

Служба безпеки запобігла терористичному акту в столиці. На випередження затримали двох жінок, яких підозрюють у роботі на Росію та організації замаху на військового Збройних Сил України.

Як розповіли у пресслужбі СБУ, жінки планували підірвати українського військовослужбовця у його автомобілі, який стояв біля пішохідної зони Майдану Незалежності.

Для цього одна з агенток мала закласти під авто саморобний вибуховий пристрій для подальшого дистанційного підриву. Так росіяни сподівалися не тільки ліквідувати військовослужбовця, але й спричинити максимальну кількість жертв серед цивільних.

Реклама

Ще до спроби закласти вибухівку співробітники СБУ виявили встановлений на автомобілі військового GPS-трекер. Це дозволило завчасно викрити задум ворога та затримати обох агенток. Одну упіймали "на гарячому", коли вона прийшла забирати зі схрону саморобну бомбу, другу – вдома, де виявили майже 6 кг вибухових речовин.

Знайдена вибухівка під час обшуку
Фото: СБУ
Знайдена вибухівка під час обшуку

Зʼясувалося, що обидві затримані діяли порізну. Ворог завербував їх через їхніх знайомих з РФ, що співпрацюють з російськими спецслужбістами.

Одна з агенток – безробітна мешканка Сумщини, яка за обіцянку легких заробітків приїхала до Києва, поселилася у готелі та виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП) за відеоінструкцією від куратора з Росії. Готову бомбу жінка заклала у схрон на одному із столичних кладовищ. Для конспірації по дорозі на цвинтар вона «замаскувалась» під літню жінку в хустці з квітами.

Забрати СВП із тайника і закріпити його з GPS-трекером під авто військового доручили іншій агентці. Нею виявилась завербована ворогом колишня власниця кондитерського магазину у Севастополі. Коли її бізнес не вдався, російські спецслужбісти запропонували витягнути її з боргів в обмін на співпрацю.

За вказівками росіян жінка приїхала до Києва, де спочатку шпигувала за українським захисником, щоб встановити його місця перебування та маршрути руху для вчинення теракту.

Під час обшуків у неї вилучили перуку, яку вона планувала натягнути під час мінування автівки військового.

Знайдені під час обшуків речі
Фото: СБУ
Знайдені під час обшуків речі

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання вибухового пристрою);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою).

Жінки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies