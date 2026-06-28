У результаті ударів зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою і товарного парку з нафтопродуктами.

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СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Про це повідомили в СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, воїни «Альфи» СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Слов'янський" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї рф", – ідеться у повідоленні.

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НПЗ розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані за понад 300 км від державного кордону України.

Підприємство спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів: бензину, мазуту та суднового палива. Це ключове профільне підприємство регіону, яке також є важливим експортером через порти Чорного моря.

Унаслідок атаки українських безпілотників зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.

В СБУ додають, що Росія має усвідомити просту закономірність: що довше вона веде загарбницьку війну проти України, то вищою буде ціна цієї агресії.

СБУ й надалі системно знищуватиме військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу ворога, позбавляючи російський військовий потенціал ресурсів для продовження війни.

У Силах безпілотних систем оприлюднили відео ураження Слов'янського НПЗ.