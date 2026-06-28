Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ спільно із Силами безпілотних систем уразили Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ

У результаті ударів зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою і товарного парку з нафтопродуктами.

СБУ спільно із Силами безпілотних систем уразили Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ
пожежа на Слов'янському НПЗ
Фото: Exilenova+

СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони уразила Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ

Про це повідомили в СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на рф, воїни «Альфи» СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ГУР МО та іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по нафтопереробному заводу "Слов'янський" (ТОВ "Слов'янськ ЕКО") у Краснодарському краї рф", – ідеться у повідоленні.

Реклама

НПЗ розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані за понад 300 км від державного кордону України. 

Підприємство спеціалізується на випуску широкого спектра нафтопродуктів: бензину, мазуту та суднового палива. Це ключове профільне підприємство регіону, яке також є важливим експортером через порти Чорного моря.

Унаслідок атаки українських безпілотників зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.

В СБУ додають, що Росія має усвідомити просту закономірність: що довше вона веде загарбницьку війну проти України, то вищою буде ціна цієї агресії. 

СБУ й надалі системно знищуватиме військові та стратегічні об'єкти в глибокому тилу ворога, позбавляючи російський військовий потенціал ресурсів для продовження війни.

У Силах безпілотних систем оприлюднили відео ураження Слов'янського НПЗ. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies