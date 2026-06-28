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Президент Зеленський привітав українців із Днем Конституції

"Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям".

Президент Зеленський привітав українців із Днем Конституції
президент Володимир Зеленський
Фото: скріншот з відео

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції . Глава держави відзначив: саме українці наповнюють сторінки Контитуції життям.

Звернення Президент опублікував у соцмережах.

"Сьогодні День Конституції України! 

Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України. 

Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної. 

З Днем Конституції України!"

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