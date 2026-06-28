Президент Зеленський привітав українців із Днем Конституції

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції . Глава держави відзначив: саме українці наповнюють сторінки Контитуції життям.
Звернення Президент опублікував у соцмережах.
"Сьогодні День Конституції України!
Рівно 30 років тому було ухвалено Основний Закон нашої держави, який наділяють силою українці та українки. Наші люди, які пишуть сторінки нашої історії, і саме вони наповнюють сторінки нашої Конституції – життям. Своїм прикладом, своїми справами, своєю працею і боротьбою заради України.
Суверенної. Самостійної. Демократичної. Правової. Європейської. Мирної. Незалежної.
З Днем Конституції України!"