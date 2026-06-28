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У ВМС розповіли про багаторічну операцію зі знищення російської логістики в Криму

Початковим етапом цієї кампанії стало знищення військово-морської логістики РФ у регіоні.

У ВМС розповіли про багаторічну операцію зі знищення російської логістики в Криму
Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Ураження російської військової логістики в тимчасово окупованому Криму є частиною тривалої багаторічної операції, яка реалізується системно та поетапно. 

Про це заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише "Укрінформ".

За його словами, йдеться не про поодинокі або ситуативні дії, а про комплекс заходів, що триває протягом кількох років.

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"Ми спостерігаємо черговий етап багатоступеневої операції. Це не про емоційні, ситуативні дії, а про системний комплекс заходів, який триває не місяці, а роки", – зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що початковим етапом цієї кампанії стало знищення військово-морської логістики РФ у регіоні. Зокрема, були уражені великі десантні кораблі, залізничні пороми, які використовувалися як основа забезпечення Криму, а також інші поромні переправи, залучені до військових перевезень.

Окремо він відзначив тривалі удари по системах протиповітряної оборони, які здійснювалися протягом місяців.

Крім того, за словами речника, триває ураження об’єктів у так званому суходільному коридорі, який Росія розглядає як ключовий логістичний маршрут.

"Виконання такого плану доволі успішне і доволі непросте", – додав Плетенчук.

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