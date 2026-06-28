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Зеленський підтвердив удари Сил оборони по Слов'янському НПЗ

Також уражено НПЗ у Ярославському регіоні РФ.

Зеленський підтвердив удари Сил оборони по Слов'янському НПЗ
наслідки удару по Слов'янському НПЗ
Фото: Exilenova+

Президент Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони по НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї РФ та нафтопереробному заводу у Ярославському регіоні.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, оприлюднивши відео результатів ударів.

"День Конституції України наші воїни почали дуже влучно. Цієї ночі наші далекобійні санкції досягли двох нафтопереробних заводів у Росії. Уражено НПЗ "Слов’янський" у Краснодарському регіоні – це близько 300 кілометрів від лінії фронту. Також ми досягли НПЗ у Ярославському регіоні, що приблизно за 700 кілометрів від нашого кордону", – ідеться у повідомленні.

Україна продовжує операції, які послаблюють можливості Росії вести війну. "Кожна наша далекобійна санкція – це зменшення ресурсів, що працюють на російську воєнну машину, і ще один крок до миру. Будемо і надалі відповідати на російський терор. Дякую воїнам за ці результати! Вдячний усім, хто нам допомагає. Кожен, хто захищає Україну, утверджує і силу Конституції", – пише Президент.

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