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Одеська єпархія УПЦ МП відлучила Вікторію Кохановську від церковного спілкування до каяття та спростування наклепів

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел ухвалив указ про відлучення Вікторії Кохановської від церковного спілкування.

Одеська єпархія УПЦ МП відлучила Вікторію Кохановську від церковного спілкування до каяття та спростування наклепів
Вікторія Кохановська
Фото: Вікторія Кохановська/Facebook

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел ухвалив указ про відлучення від церковного спілкування та причастя фанатку МПЦ МП Вікторію Кохановську.

Відповідне рішення оприлюднила Одеська єпархія у Фейсбук.

У документі зазначається, що підставами для відлучення стали звинувачення у неповазі до церковної ієрархії, поширенні недостовірної інформації, образливих висловлюваннях та діях, які, за оцінкою церковної влади, могли спричиняти конфлікти всередині релігійної спільноти.

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Заборона діятиме до моменту принесення щирого публічного каяття, спростування поширених тверджень та виправлення поведінки.

Вікторія Кохановська відома як активна прихильниця московської церкви. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона проживала у Кам’янці-Подільському Хмельницької області, має юридичну освіту. 

У 2014 та 2019 роках балотувалася до Верховної Ради України як самовисуванка, однак обидві спроби були невдалими. 

У 2022 році зареєструвала громадську організацію "Жіноча сила України", що декларує підтримку УПЦ МП.

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