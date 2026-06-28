Одеська єпархія УПЦ МП відлучила Вікторію Кохановську від церковного спілкування до каяття та спростування наклепів

Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел ухвалив указ про відлучення Вікторії Кохановської від церковного спілкування.

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Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел ухвалив указ про відлучення від церковного спілкування та причастя фанатку МПЦ МП Вікторію Кохановську.

Відповідне рішення оприлюднила Одеська єпархія у Фейсбук.

У документі зазначається, що підставами для відлучення стали звинувачення у неповазі до церковної ієрархії, поширенні недостовірної інформації, образливих висловлюваннях та діях, які, за оцінкою церковної влади, могли спричиняти конфлікти всередині релігійної спільноти.

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Заборона діятиме до моменту принесення щирого публічного каяття, спростування поширених тверджень та виправлення поведінки.

Вікторія Кохановська відома як активна прихильниця московської церкви. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона проживала у Кам’янці-Подільському Хмельницької області, має юридичну освіту.

У 2014 та 2019 роках балотувалася до Верховної Ради України як самовисуванка, однак обидві спроби були невдалими.

У 2022 році зареєструвала громадську організацію "Жіноча сила України", що декларує підтримку УПЦ МП.