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​У Святогірській лаврі є ченці і міряни, які не хочуть виїжджати, - Донецька ОДА

Третина їх виїхала після 2022 року, інша - знаходиться на території лаври. 

​У Святогірській лаврі є ченці і міряни, які не хочуть виїжджати, - Донецька ОДА
Святогірська Лавра (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

На території Святогірської лаври у Донецькій області все ще є велика кількість ченців і мирян, які не хочуть виїжджати

Про це повідомив в ефірі телемарафону перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров, передає "Інтерфакс-Україна".

"Святогірська лавра зазнала поодиноких обстрілів. На жаль, є велика кількість ченців, які не хочуть виїжджати з території Лаври, і миряни, які живуть на території Лаври ще з 2022 року. Третина їх уже виїхала, інша частина знаходиться на території лаври", – сказав Винокуров. 

Він зазначив, що на сьогодні є єдиний шлях для завезення гуманітарної допомоги, води та палива для генераторів, який постійно прострілюється ворогом.

"Уже були непоодинокі випадки, коли техніка і автобуси з ченцями попадали під обстріли", – наголосив Винокуров.

Статус Лаври був даний Святогорському монастирю в 2004 році. Свято-Успенська Святогірська лавра належить до УПЦ (МП).

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