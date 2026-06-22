Півненко: на захисті ЧАЕС цілодобово знаходяться гвардійці з бойовим досвідом

На захисті Чорнобильської атомної електростанції цілодобово знаходяться підрозділи Нацгвардії з бойовим досвідом, також постійно нарощується безпілотна складова.
Про це повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Наші підрозділи там 24/7. І це вже не ті підрозділи, які були на початку війни – зараз там люди з бойовим досвідом", – сказав Півненко.
"Там є підрозділ з корпусу "Азов", бойові командири і безпілотна складова, яка постійно нарощується", - додав командувач НГУ.
Півненко додав, що особисто виїжджає на ЧАЕС на постійній основі.
"Не хочу, щоб ми там щось втратили з поля зору. Тож нарощуємося і нарощуємося", – наголосив він.
Нагадаємо, що 11 червня уряд Норвегії виділив 100 мільйонів крон на відновлення Чорнобильської АЕС після російських атак.
- Удар по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого 2025-го – перед початком Мюнхенської безпекової конференції.
- На думку Володимира Зеленського, росіяни умисне атакували Чорнобиль, оскільки дрон, який бив по ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
- Більше про це читайте у матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".
- В лютому Кабмін розподілив понад 1,6 млрд грн для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
- Міністри закордонних справ країн «Групи семи» під час зустрічі у Франції мали розглянути питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС.
- Вартість ремонтних робіт оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро.
- 26 квітня, Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.