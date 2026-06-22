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Півненко: на захисті ЧАЕС цілодобово знаходяться гвардійці з бойовим досвідом

Також постійно нарощується безпілотна складова. 

Півненко: на захисті ЧАЕС цілодобово знаходяться гвардійці з бойовим досвідом
Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України
Фото: Олександр Ратушняк

На захисті Чорнобильської атомної електростанції цілодобово знаходяться підрозділи Нацгвардії з бойовим досвідом, також постійно нарощується безпілотна складова.

Про це повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

"Наші підрозділи там 24/7. І це вже не ті підрозділи, які були на початку війни – зараз там люди з бойовим досвідом", – сказав Півненко. 

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"Там є підрозділ з корпусу "Азов", бойові командири і безпілотна складова, яка постійно нарощується", - додав командувач НГУ. 

Півненко додав, що особисто виїжджає на ЧАЕС на постійній основі. 

"Не хочу, щоб ми там щось втратили з поля зору. Тож нарощуємося і нарощуємося", – наголосив він. 

Нагадаємо, що 11 червня уряд Норвегії виділив 100 мільйонів крон на відновлення Чорнобильської АЕС після російських атак.

  • Удар по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого 2025-го – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. 
  • На думку Володимира Зеленського, росіяни умисне атакували Чорнобиль, оскільки дрон, який бив по ЧАЕС, летів на висоті, недоступній для розпізнавання радарів.
  • Більше про це читайте у матеріалі "Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки".
  • В лютому Кабмін розподілив понад 1,6 млрд грн для проведення робіт з убезпечення конфайнменту Чорнобильської АЕС.
  • Міністри закордонних справ країн «Групи семи» під час зустрічі у Франції мали розглянути питання фінансування відновлення захисної арки над Чорнобильською АЕС. 
  • Вартість ремонтних робіт оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро. 
  • 26 квітня, Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС.
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