Півненко: на захисті ЧАЕС цілодобово знаходяться гвардійці з бойовим досвідом

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На захисті Чорнобильської атомної електростанції цілодобово знаходяться підрозділи Нацгвардії з бойовим досвідом, також постійно нарощується безпілотна складова.

Про це повідомив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Наші підрозділи там 24/7. І це вже не ті підрозділи, які були на початку війни – зараз там люди з бойовим досвідом", – сказав Півненко.

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"Там є підрозділ з корпусу "Азов", бойові командири і безпілотна складова, яка постійно нарощується", - додав командувач НГУ.

Півненко додав, що особисто виїжджає на ЧАЕС на постійній основі.

"Не хочу, щоб ми там щось втратили з поля зору. Тож нарощуємося і нарощуємося", – наголосив він.

Нагадаємо, що 11 червня уряд Норвегії виділив 100 мільйонів крон на відновлення Чорнобильської АЕС після російських атак.