«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційна влада Криму скасувала прийом дітей до літніх таборів

Сьогодні Аксьонов оголосив про зупинку прийому. 

Окупаційна влада Криму скасувала прийом дітей до літніх таборів

Окупаційна влада Криму скасувала заїзди дітей до дитячих таборів з 22 червня по 1 вересня. Батьків при цьому не попередили, пишуть «Крим. Реалії».

Призначений окупантами «голова» Сергій Аксьонов повідомив про зупинку бронювання, прийому і розміщення дітей в організаціях відпочинку й оздоровлення. При цьому так званий голова Севастополя Міхаіл Развожаєв стверджує, що планові заїзди до таборів міста 24 і 25 червня відбудуться. 

Журналісти опублікували численні повідомлення від росіян зі скаргами на те, що табори на окупованій території не зможуть прийняти їхніх дітей. Автобус із дітьми, що прямував до «Артеку», розвернули в Керчі без пояснень. 

Мати однієї дитини розповіла, що замість табору всіх привезли ночувати до керченського коледжу. Ще одна жінка заявила, що табір «Арт-квест» не зможе прийняти дітей, хоча частина встигла заїхати. 

  • Об'єкти в Криму, який ворог перетворив на плацдарм для атак на вільну частину України і перекидання на материк окупаційних сил і засобів, зазнають систематичних ударів. Керченський міст, зведений окупантами, часто перекривають, тож фактично ті, хто опинився в Криму під час атаки, виїхати не можуть.
  • Також там розгорнулася паливна криза і запровадили відключення світла. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies