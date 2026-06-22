Окупаційна влада Криму скасувала прийом дітей до літніх таборів

Окупаційна влада Криму скасувала заїзди дітей до дитячих таборів з 22 червня по 1 вересня. Батьків при цьому не попередили, пишуть «Крим. Реалії».
Призначений окупантами «голова» Сергій Аксьонов повідомив про зупинку бронювання, прийому і розміщення дітей в організаціях відпочинку й оздоровлення. При цьому так званий голова Севастополя Міхаіл Развожаєв стверджує, що планові заїзди до таборів міста 24 і 25 червня відбудуться.
Журналісти опублікували численні повідомлення від росіян зі скаргами на те, що табори на окупованій території не зможуть прийняти їхніх дітей. Автобус із дітьми, що прямував до «Артеку», розвернули в Керчі без пояснень.
Мати однієї дитини розповіла, що замість табору всіх привезли ночувати до керченського коледжу. Ще одна жінка заявила, що табір «Арт-квест» не зможе прийняти дітей, хоча частина встигла заїхати.
- Об'єкти в Криму, який ворог перетворив на плацдарм для атак на вільну частину України і перекидання на материк окупаційних сил і засобів, зазнають систематичних ударів. Керченський міст, зведений окупантами, часто перекривають, тож фактично ті, хто опинився в Криму під час атаки, виїхати не можуть.
- Також там розгорнулася паливна криза і запровадили відключення світла.