Окупаційна влада Криму скасувала прийом дітей до літніх таборів

Окупаційна влада Криму скасувала заїзди дітей до дитячих таборів з 22 червня по 1 вересня. Батьків при цьому не попередили, пишуть «Крим. Реалії».

Призначений окупантами «голова» Сергій Аксьонов повідомив про зупинку бронювання, прийому і розміщення дітей в організаціях відпочинку й оздоровлення. При цьому так званий голова Севастополя Міхаіл Развожаєв стверджує, що планові заїзди до таборів міста 24 і 25 червня відбудуться.

Журналісти опублікували численні повідомлення від росіян зі скаргами на те, що табори на окупованій території не зможуть прийняти їхніх дітей. Автобус із дітьми, що прямував до «Артеку», розвернули в Керчі без пояснень.

Мати однієї дитини розповіла, що замість табору всіх привезли ночувати до керченського коледжу. Ще одна жінка заявила, що табір «Арт-квест» не зможе прийняти дітей, хоча частина встигла заїхати.