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На Сумщині від російського удару загинув підліток, його тато та бабуся

Ще троє членів сімʼї отримали поранення.

На Сумщині від російського удару загинув підліток, його тато та бабуся
Ілюстративне фото

Сьогодні на світанку російські війська атакували Шосткинський район Сумщини. Ворог вдарив по будинку багатодітної родини. Загинула дитина, батько та бабуся, а мама і дві сестри поранені. 

Про написала прокуратура Сумщини

«22 червня 2026 року близько 04:50 год окупанти атакували безпілотником будинок багатодітної родини в Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району», – йдеться у повідомленні. 

Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранена 31-річна мама загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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