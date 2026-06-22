На Сумщині від російського удару загинув підліток, його тато та бабуся

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Сьогодні на світанку російські війська атакували Шосткинський район Сумщини. Ворог вдарив по будинку багатодітної родини. Загинула дитина, батько та бабуся, а мама і дві сестри поранені.

Про написала прокуратура Сумщини.

«22 червня 2026 року близько 04:50 год окупанти атакували безпілотником будинок багатодітної родини в Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранена 31-річна мама загиблого хлопчика, його 10-річний брат та 13-річна сестра.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).