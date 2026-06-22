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​На Харківщині депутата-підприємця підозрюють у привласненні обладнання під виглядом "евакуації"

Коли у 2024 році комунальне підприємство вимагало повернення майна, він сказав, що обладнання знищене через війну.

​На Харківщині депутата-підприємця підозрюють у привласненні обладнання під виглядом "евакуації"
Фото: Офіс генпрокурора

На Харківщині депутат-підприємець під виглядом евакуації привласнив комунальне обладнання вартістю понад 14,5 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, під час повномасштабного вторгнення Росії вирішив нажитися на майні громади та під приводом "евакуації" привласнив спецтехніку.

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Його товариство з обмеженою відповідальністю виконувало реконструкцію очисних споруд у місті Валки за договором із комунальним підприємством. На виконання робіт фірмі перерахували понад 14,5 млн грн, за які було придбано та передано обладнання – біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати, що зберігалися на території КП.

"Після початку повномасштабного вторгнення підприємець під приводом загрози обстрілів ініціював «евакуацію» обладнання до західних регіонів. Сторони уклали договір відповідального зберігання, однак техніка була вивезена і розміщена на території домоволодіння його родички в Богодухівському районі", – йдеться в повідомленні.

Коли у 2024 році комунальне підприємство вимагало повернення майна, він заявив, що обладнання знищене внаслідок збройної агресії Росії. В результаті громаді завдано збитків на понад 14,5 млн грн.

Керівник Харківської обласної прокуратури погодив повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК.

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