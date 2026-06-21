На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

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На Харківщині чоловік на велосипеді наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок детонації, чоловік зазнав травм.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні поблизу села Клинова-Новоселівка Богодухівського району чоловік, рухаючись на велосипеді, здійснив наїзд на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху він отримав травми та був госпіталізований", – ідеться у повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними. Не з’їжджайте з асфальтованих доріг, не відвідуйте необстежені території та не торкайтеся підозрілих предметів.

У разі виявлення вибухонебезпечного або невідомого предмета негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.