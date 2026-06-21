За цей тиждень РФ випустила по Україні близько 2200 ударних БпЛА, понад 1800 КАБів та 87 ракет

Лише за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей.

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РФ продовжує терор українського народу. Тільки за цей тиждень окупанти запустили по Україні близько 2200 ударних БпЛА, понад 1800 КАБів та 87 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Тільки за вчорашній день внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі загинуло п’ятеро людей, ще 26 постраждали. У Полтаві внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло двоє людей та 12 постраждали, серед них шестеро дітей. Мої співчуття рідним та близьким", – зазначає Президент.

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Також під обстрілами перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина. Постійно під ударами дронів прифронтові та прикордонні громади.

Всього за цей тиждень росіяни випустили близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів по Україні.

"Має значення, що на фоні цих атак саміти G7 та Європейської ради, засідання UDCG були результативними й дали нові внески на посилення нашого захисту. Я вдячний партнерам за єдність. Тепер не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів. Дякую всім, хто допомагає", – підкреслює глава держави.