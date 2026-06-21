Сили спецоперацій розповіли подробиці атаки на Тюменський НПЗ в Росії

Дрони ССО успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі.

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Дрони Сил спецоперацій ЗСУ уразили Тюменський НПЗ, що за понад 2000 км від України.

Про це розповіли у ССО.

"20 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області, рф", – ідеться у повідомленні.

Дрони ССО успішно подолали близько 2500 кілометрів до цілі. Сили спеціальних операцій нарощують спроможності далекобійних ударів. Військові наголошують – все менше місця в рф, куди не повертається розпочата росіянами війна.

Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу сягає до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом.

Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати регулярні далекобійні санкції по рф.