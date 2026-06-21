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Ворог атакував житловий сектор в Одеській області

Пожежі виникли у житловому будинку та надвірній споруді.

Ворог атакував житловий сектор в Одеській області
наслідки атаки РФ по Одещині
Фото: Олег Кіпер

Російські окупанти атакували житловий сектор в Ізмаїльському районі Одещини. Виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини", – вказано у повідомленні. 

В Ізмаїльському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено житловий сектор. Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда. 

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. 

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