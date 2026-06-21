Ворог атакував житловий сектор в Одеській області

В Ізмаїльському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено житловий сектор. Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер .

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Пожежі виникли у житловому будинку та надвірній споруді.

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