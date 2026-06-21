Ворог атакував житловий сектор в Одеській області

Російські окупанти атакували житловий сектор в Ізмаїльському районі Одещини. Виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру півдня Одещини", – вказано у повідомленні.
В Ізмаїльському районі внаслідок атаки РФ пошкоджено житловий сектор. Через влучання спалахнули приватний житловий будинок та надвірна споруда.
Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.
- На Полтавщині через атаку РФ загинули 2 людини. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Постраждали 14 осіб, серед них — 6 дітей.
- На Сумщині через російські атаки загинув цивільний, серед постраждалих є літні люди, жінки та трирічна дитина.
- Київщина також під ударом ворожих безпілотників. У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень, постраждав чоловік.