Надійшло 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей загинули, ще тринадцять отримали поранення.

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