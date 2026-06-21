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Унаслідок російських атак на Запоріжжі п'ятеро людей загинули, ще тринадцять поранені

Окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

Унаслідок російських атак на Запоріжжі п'ятеро людей загинули, ще тринадцять поранені
наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 846 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Пʼятеро людей загинули, ще тринадцять отримали поранення.

Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

Війська рф здійснили 34 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Таврійському, Зірниці, Новоолександрівці, Любицькому, Мирівці, Сторчовому, Ясній Поляні, Юрківці, Оріхову, Новоселівці, Свободі, Долинці, Копанях, Червоній Криниці, Новопавлівці, Преображенці, Новоукраїнці.

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568 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Балабине, Новомиколаївку, Кушугум, Задорожнє, Резедівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Рибне, Гірке, Косівцеве.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Чарівному, Рибному.

240 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці.

Надійшло 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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