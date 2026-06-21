пожежа у порту Керч у т.о. Криму

У ніч на 21 червня безпілотники завдали ударів по порту Керч у тимчасово окупованому Криму та порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії. Після атаки на обох об'єктах виникли масштабні пожежі.

Про це повідомляють Telegram-канали "Крымский ветер" та "Exilenova+".

За даними моніторингового сервісу NASA FIRMS, вже о 01:29 зафіксували пожежу на території Керченського порту, а о 02:24 – на території морського порту "Кавказ".

Реклама

За інформацією очевидців, епіцентром займання у Керчі стала нафтобаза, розташована на території АТ "АЕГАЗ-Терминал". Це спеціалізований комплекс із перевалки зрідженого газу та забезпечення паливом суден, який також обслуговує поромне сполучення між Кримом і Краснодарським краєм.

Також під удар потрапив порт "Кавказ", який є одним із найбільших у Росії. За обсягами вантажообігу він посідає п’яте місце в РФ та друге серед портів Чорноморсько-Азовського басейну після Новоросійська.

Нафтобаза порту "Кавказ" має важливе логістичне значення для забезпечення паливом тимчасово окупованого Криму, а також окупованих районів Херсонської, Запорізької та Донецької областей.