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Головне за суботу, 20 червня: майже 160 боєзіткнень, удар по Сумах, відмови від польських нагород

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на НПЗ у Тюмені. Яким запам’ятається 1578-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 20 червня: майже 160 боєзіткнень, удар по Сумах, відмови від польських нагород
Ворог завдав серію ударів авіабомбами по Запоріжжю, 20 червня 2026
Фото: Телеграм / Іван Федоров

Сьогодні після полудня російська армія завдала сімох ударів КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

Один чоловік загинув. Попередньо троє людей зазнали поранень.

Пошкоджено інфраструктурні будівлі, шкільне подвірʼя і домогосподарства.

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Увечері 20 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог.

“Росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього – реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 червня на фронті від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 червня – в новині.

Генштаб ЗСУ також підтвердив ураження Силами оборони автомобільного моста через Генічеську протоку, комплексу "Панцир-С" та пунктів управління БпЛА противника.

У Генштабі додають, що міст через Генічеську протоку використовується ворогом для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

Більше інформації – в новині.

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Сили оборони України завдали удару по Тюменському нафтопереробному заводу, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від держкордону.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко у соцмережі Х. Стерненко також зазначив, що проєктна потужність Тюменського НПЗ становить від 7,5 до 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла.

“Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва”, – написав Сікорський на соціальній платформі X.

Нагадаємо, причиною позбавлення нагороди став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО “Північ” назву “імені Героїв УПА”.

На тлі скандалу глава МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку йому вручили в жовтні 2022 року.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов зі свого боку заявив сьогодні про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею”.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив про рішення повернути Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща", яким його нагородили у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського взаєморозуміння та партнерства.

Відмовитися від польського Ордена Білого Орла вирішили другий і третій президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко.

До слова, Президент України Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому поштою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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