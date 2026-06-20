Порошенко відмовився від польського Ордену Білого Орла

П’ятий президент України також заявив, що залишається вдячним Польщі за підтримку України та українців, а українсько-польське партнерство назвав стратегічно важливим.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вирішив відмовитися від польського Ордену Білого Орла після рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо позбавлення цього ордену Володимира Зеленського.

Порошенко назвав це рішення Навроцького помилковим і несправедливим щодо українського народу. За його словами, у випадку із Зеленським і з ним самим нагороджували «не глав держав, а українців, наших воїнів, які боронять Україну, Польщу і всю Європу».

«Тому я прийняв рішення відмовитися від Ордену Білого Орла. Два тижні тому я обіцяв колегам на погоджувальній раді зробити цей крок, якщо нам не вдасться переконати президента Навроцького не робити хибне рішення. На жаль, не вдалося», — написав Порошенко.

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Він наголосив, що його крок не спрямований проти польського народу.

«Це мій жест у відповідь на рішення президента Польщі. Але цей крок жодним чином не адресований польському народові!» — зазначив п’ятий президент.

Порошенко також заявив, що залишається вдячним Польщі за підтримку України та українців, а українсько-польське партнерство назвав стратегічно важливим.

Він навів слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска: «Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє виграє хтось інший. Президент України повинен нарешті це зрозуміти. Президент Польщі теж. Поки не стало запізно!». Також Порошенко процитував міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який заявив, що «переможцем у війні за історію та ордени може стати лише Москва».

«Згоден з обома, бо в десятку», — написав Порошенко.

За його словами, Кремль завжди підтримує все, що послаблює єдність між Україною та Польщею. Порошенко також згадав, що рішення Навроцького вже привітав Дмитро Медведєв.

П’ятий президент заявив, що нинішня криза між Києвом і Варшавою є не лише дипломатичною проблемою, а й питанням безпеки, оскільки через Польщу проходять ключові маршрути підтримки України.

«Для нас Жешув — це не просто польське місто. Це один із символів міжнародної солідарності з Україною», — наголосив він.

Порошенко закликав не поглиблювати конфлікт, а шукати рішення для нового етапу українсько-польського партнерства.

«Політики можуть собі дозволити політичні жести, але дипломати мають не орденами кидатися, а долати кризу», — написав він.

За словами Порошенка, Польща має залишатися одним із головних адвокатів України на шляху до членства в ЄС і НАТО, а головне завдання української дипломатії зараз — зберегти це надбання та посилити внутрішню єдність.