Кучма та Ющенко слідом за Зеленським відмовилися від польських Орденів Білого Орла

Ющенко та Кучма під час присяги Порошенка (архівне фото)

Другий і третій президенти України Леонід Кучма та Віктор Ющенко вирішили відмовитися від польського Ордена Білого Орла. Це сталося після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди президента України Володимира Зеленського.

Про рішення Кучми повідомила прессекретарка Фонду Леоніда Кучми «Україна» Дарка Оліфер.

Кучма заявив, що відмовляється від ордена, яким був нагороджений у 1997 році, через рішення польського президента щодо Зеленського.

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«Сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати», — заявив він.

Кучма нагадав, що під час свого президентства вважав відносини з Польщею одним із головних пріоритетів. За його словами, разом із тодішнім президентом Польщі Александром Квасьнєвським вони працювали над примиренням між українцями та поляками, зокрема над спільною заявою 2003 року.

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Водночас Кучма наголосив, що нинішній крок польського президента не повинен перекреслити десятиліття українсько-польської дружби та допомогу, яку Польща надала Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше. Політики обох країн мають усвідомлювати це. Я сподіваюся на їхню мудрість», — додав Кучма.

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Про рішення Віктора Ющенка повідомила його колишня прессекретарка Ірина Ванникова. За її словами, третій президент України відмовився від Ордена Білого Орла на знак незгоди з переглядом рішення про нагородження Зеленського.

У заяві Ющенка йдеться, що ця нагорода була не лише відзнакою для конкретної людини, а й знаком поваги до українського народу, який платить високу ціну за свободу та незалежність.

«Будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті, працюють для перемоги в тилу і втрачають найдорожчих у цій війні», — йдеться у заяві.

Ющенко також нагадав про політику історичного примирення, яку він разом із президентом Польщі Лехом Качинським проводив у 2000-х роках, зокрема вшанування польських жертв у Гуті Пеняцькій та українських жертв у Павлокомі.

«Будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь Кремля», — наголосив Ющенко.