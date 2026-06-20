“Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося... Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись”.

Президент України Володимир Зеленський відправив поштою Орден Білого Орла – найвищу нагороду Польщі – президенту країни Каролю Навроцькому. Навроцький раніше позбавив українського лідера цієї нагороди.

“Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти”, – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

“Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись”, – додав він.

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Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Зеленський подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі "за нашу і вашу незалежність від Росії".

“Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки. Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир”, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб “постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття”.

Зеленський зазначив, що українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи: “ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося”.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Очільник польського МЗС Радослав Сікорський прокоментував позбавлення Зеленського найвищої державної нагороди Польщі такими словами: "Переможцем війни історії та орденів може стати лише Москва”.

Причиною кроку Навроцького став скандал навколо рішення української сторони присвоїти підрозділу ССО “Північ” назву “імені Героїв УПА”.

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У спеціальному відеозверненні Навроцький сказав, що “є межі, які в польсько-українських відносинах перетинати не можна”.

За словами Навроцького, рішення про позбавлення нагороди ухвалили після офіційних консультацій із Капітулою ордена.

На тлі скандалу, глава МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку йому вручили в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща. Дипломат назвав рішення президента Польщі забрати орден Білого Орла в Зеленського стратегічною помилкою

Очільник Офісу президента Кирило Буданов зі свого боку заявив сьогодні про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею”. Свою відмову від нагороди Буданов пояснив тим, що не може залишатися осторонь ситуації, яка, на його думку, спрямована проти українців. Він наголосив, що Україна поважає право інших держав на власне трактування історії, однак очікує такого ж ставлення до української національної пам’яті.

Після нього заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявив про рішення повернути Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща", яким його нагородили у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського взаєморозуміння та партнерства.