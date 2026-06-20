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ЦНП: понад половина російських регіонів мають дефіцит бюджету

За чотири роки війни їхня кількість зросла майже вдесятеро.

ЦНП: понад половина російських регіонів мають дефіцит бюджету
Фото: Центр нацспротиву

Понад половина російських регіонів увійшли у 2026 рік із дефіцитом бюджету. За чотири роки війни їхня кількість зросла майже вдесятеро.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За підсумками першого кварталу 2026 року “в мінусі” опинилися 56 з 83 регіонів Росії. Зазначається, що на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році таких регіонів було всього шість.

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Бюджетна криза дотягнулася до найвіддаленіших куточків Росії. Найважча ситуація склалася в Єврейській автономній області, на Кузбасі, у Вологодській області та республіці Комі.

“Причина проста: Кремль, спускаючи колосальні ресурси на війну, радикально урізав підтримку регіонів з центрального бюджету, натомість «повісив» на регіональну владу додатковий фінансовий тягар”, – пояснили у ЦПД. 

Суб'єкти РФ тепер мають за власний рахунок покривати оборонні потреби, виплачувати мільйонні “гробові” і “підйомні” мобілізованим та фінансувати проєкти на ТОТ. 

Регіони масово скорочують витрати на ремонт доріг, освіту, охорону здоров'я та інші цивільні програми. 

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